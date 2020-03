goodluz/Shutterstock

L’âge nous fait perdre du muscle, ce qui a de graves conséquences, selon James McKendry, chercheur à l’université McMaster de Hamilton. Les exercices de résistance peuvent pallier la perte – même chez les personnes âgées non entraînées. James McKendry et ses collègues ont recruté 15 hommes de plus de 60 ans. Sept faisaient des entraînements d’endurance depuis longtemps, les autres non.

Après des séances d’exercice, des biopsies musculaires ont révélé que les deux groupes avaient une capacité de développement musculaire semblable. Si vous voulez commencer à vous entraîner, «obtenez d’abord l’avis d’un médecin et d’un entraîneur spécialisé», conseille le chercheur. Ils vous aideront à choisir les exercices qui vous conviennent.

