Café et achats compulsifs

En faisant vos emplettes, attention à ce que vous boirez en chemin. Le café pourrait vous inciter à faire des achats compulsifs!

Pour leur expérience, des scientifiques ont distribué des boissons devant de grands magasins en France et en Espagne. Ils ont offert un café normal à 150 passants, et du café décaféiné ou de l’eau à 150 autres. En moyenne, les clients qui avaient consommé de la caféine dépensaient 50% plus. Ils achetaient un nombre comparable de produits utiles (des ustensiles, par exemple), mais cédaient davantage aux objets divertissants, comme des bougies parfumées.

La caféine crée généralement un état d’«excitation énergique» qui augmente l’attrait des biens non essentiels, expliquent les chercheurs. Ne l’oubliez pas si l’idée de dépasser votre budget vous angoisse.

