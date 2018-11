Êtes-vous un adulte? 13 signes qui ne mentent pas!

C’est tellement agréable de recevoir une lettre quand on est enfant : une carte d’anniversaire, une invitation à une fête, le catalogue de Lego… Cela l’est moins de trouver un catalogue de produits d’électroménagers dans votre boîte à lettres. Ils croient probablement que vous avez de l’argent et que vous pourriez bien vous acheter une nouvelle machine à laver.

ISTOCK/FRANCKREPORTER

Vous donnez une liste de cadeaux pratiques

Vous savez que vous êtes « grand » quand on vous demande ce que vous voulez en cadeau et que vous répondez sans hésiter « des bas et des sous-vêtements ». Seul un adulte assumé, comme vous, va être ravi en découvrant ces bas et ces sous-vêtements dans le paquet.

Oubliez les cadeaux inutiles.