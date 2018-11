Les 7 réactions inusitées du corps humain en hiver

7 / 7

Aleshyn_Andrei/S

Un sentiment de fatigue et une humeur à plat

Outre une envie de consommer plus d’aliments réconfortants, la dépression saisonnière (TAS) est également liée à un sentiment de déprime plus marqué et un manque d’énergie. On estime que de 3% à 8% de la population adulte nordique, dont une majorité de femmes, est touchée par la dépression saisonnière. Les enfants et les adolescents en sont plus rarement atteints. Plus on s’éloigne de l’équateur, plus l’incidence du trouble augmente dans la population. Par exemple, en Alaska, où le soleil ne se lève pas du tout pendant plus d’un mois durant l’hiver, 9% de la population en est atteinte. Dans la majeure partie du Canada, ce type de dépression frappe d’octobre à mars, mais son incidence est plus importante en novembre, en décembre et en janvier. Si vous pensez souffrir de dépression saisonnière, consultez votre médecin.

