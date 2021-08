30 gestes simples pour vivre plus longtemps

Les fruits et les légumes surgelés contiennent autant sinon plus d’éléments nutritifs favorables à la longévité que les frais. Ils perdent en effet peu d’éléments nutritifs lors du processus de congélation. On trouve par exemple trois fois plus de vitamine C dans les myrtilles surgelées que dans des fraîches qui ont passé trois jours au réfrigérateur, et un peu plus que dans les fruits frais.

7 / 30

SKYPICS/SHUTTERSTOCK

Donner un sens à son existence

Selon une étude publiée en 2014 dans The Lancet, les participants qui s’étaient donné un but dans la vie avaient vu leur risque de mourir diminuer de 30% sur une période de huit années et demie qu’a duré l’expérience. Il existerait une corrélation entre l’investissement dans une activité qui compte – s’occuper de ses enfants ou entretenir des liens avec des gens partageant la même sensibilité, par exemple – et l’augmentation de sept ans de la durée de vie, disent les chercheurs qui étudient les populations des «zones bleues», ces régions du monde où la longévité est la plus élevée. Assister à un service religieux une fois par semaine ajouterait de 4 à 14 années à l’espérance de vie, ont également observé les chercheurs. Il est certain que vous vivrez mieux, et plus longtemps, si vous suivez ces conseils.