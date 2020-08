Shutterstock

Le lubrifiant, un allié

Le compagnon indispensable du préservatif est le lubrifiant. Il permet des rapports plus agréables, mais aussi plus sûrs. «Un préservatif non lubrifié a plus de risque de se déchirer», soutient Brittany Neron, d’Action Canada pour la santé et les droits sexuels. N’utilisez que des lubrifiants portant la mention «inoffensif pour les préservatifs» et bannissez l’huile, qui peut détériorer le latex.

N’hésitez pas à essayer l’un de ces trucs aphrodisiaques les plus efficaces!