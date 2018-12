Les oranges contre la dégénérescence maculaire

WAYHOME studio/Shutterstock

La consommation régulière d’oranges semble contribuer à la prévention de la dégénérescence maculaire – une cause majeure de perte de vision chez les personnes âgées. Selon une étude menée par le Westmead Institute for Medical Research, en Australie, le risque diminuait de 60 % chez les sujets qui consommaient au moins une orange par jour. En plus de la vitamine C, les flavonoïdes du fruit semblent prévenir le stress oxydatif et réduire l’inflammation dans l’organisme.

