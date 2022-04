La perte de vision de mon œil droit s’est faite si lentement qu’il m’a fallu du temps pour m’en rendre compte. Depuis quelques années, je remettais toujours à plus tard ma visite chez l’optométriste. Entre-temps, je faisais avec mes vieilles lunettes. Mon état est devenu évident le jour où j’ai voulu qu’on corrige ma prescription et que le spécialiste m’a demandé de couvrir l’œil gauche pour lire avec le droit. Ce qui m’avait semblé flou jusque-là n’était plus qu’une tache grise.

sruilk/Shutterstock

La cataracte

À 50 ans, j’avais une cataracte, ce qui n’est pas exceptionnel. L’âge ou une blessure opacifie le cristallin, et le monde devient plus flou, plus brumeux, comme si on le voyait à travers une vitre sale et sombre. L’opération corrective est simple: on fait une incision et on remplace la vieille lentille ternie par une neuve, artificielle. Une fois le diagnostic établi, en mars 2018, j’ai été inscrite sur la liste d’attente et, les années passant, ma vue a continué à baisser.

La vue est l’une de ces choses qui vont de soi. Qu’elle se dégrade, et tout devient plus fade, plus triste, plus difficile! Les lunettes que je portais depuis la fin de mon adolescence n’avaient pas d’effet sur la fenêtre qui se fermait dans mon œil droit. Quand je m’assoyais pour dessiner, passe-temps qui m’offrait réconfort et évasion pendant la pandémie et l’hiver pluvieux de Vancouver, je devais m’approcher à quelques centimètres du papier, me coller dessus pour focaliser mon bon œil sur la page.

Un jour, ma sœur jumelle m’a lancé en riant: «Tu as vraiment le nez dans le derrière de ton dessin.»

Pour percevoir un détail, quel qu’il soit, je devais fermer mon mauvais œil et me fier à l’autre. Pendant trois ans, ce vaillant petit soldat a accompli sa mission et fait de son mieux pour sauver la baraque. Courbée sur mon clavier comme une vieille femme, j’oscillais entre tristesse et humour noir, mais certains jours, j’étais envahie par une vague de frustration et de désespoir.

