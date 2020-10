Végétarisme: manque de vitamine B12 et risque d’AVC plus élevé

Selon votre régime alimentaire, n’oubliez pas la vitamine B12 qui a tendance à être plus basse chez les végétariens et les végétaliens.

Menée pendant 18 ans sur 48 188 personnes sans antécédents de maladie cardiaque, une étude a établi que le risque d’en faire une quand on est végétalien ou végétarien est inférieur de 22% à celui que courent les mangeurs de viande, mais que le risque d’AVC est, lui, supérieur de 20%. Selon les chercheurs, cela peut tenir au taux de vitamine B12, qui est plus bas chez les véga­nes et les végétariens, mais ils n’excluent pas d’autres facteurs. Si vous suivez un régime sans viande, pensez à augmenter votre dose de vitamine B12 en prenant un supplément ou en mangeant des aliments enrichis comme des céréales.

Dans le cadre d’un régime végétarien, la vitamine B12 peut aussi aider contre la dépression.