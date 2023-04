Les questions à poser avant de prendre des médicaments d’ordonnance

2 / 11

HURRICANEHANK/SHUTTERSTOCK

Faut-il éviter certains aliments avec le médicament?

Certains aliments peuvent modifier l’action de vos médicaments; on parle alors d’interaction aliments-médicaments. Ainsi, les aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, peuvent interagir avec certains antibiotiques, et vous devriez éviter les bananes et autres sources de potassium si vous prenez des hypertenseurs ou des diurétiques pour contrer la rétention d’eau. «Les aliments riches en potassium peuvent accroître le risque d’arythmie ou de palpitations, car ils augmentent l’accumulation de potassium dans le sang», explique le Dr Jeremy Allen, directeur médical de l’American Family Care de Birmingham, en Alabama.

D’autres interactions bien connues comprennent le jus de pamplemousse et les statines, et une surcharge de vitamine K ou de canneberges avec des anticoagulants comme la warfarine. Pour plus d’informations, consultez cette brochure de la Food and Drug Administration (FDA).

Les aliments influent de diverses façons sur l’action d’un médicament. La plus courante est la réduction de l’efficacité de celui-ci en entravant son absorption. C’est ce que fait le calcium du lait, par exemple, en se liant à la tétracycline, un antibiotique. Apprenez-en plus sur les diverses interactions entre les médicaments et les aliments.