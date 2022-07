7 piqûres d’insectes à ne jamais ignorer

Si vous avez été mordu par une tique, consultez un professionnel de la santé dès que possible pour l’enlever complètement et en toute sécurité. Étant donné que différentes régions du pays présentent des risques différents en ce qui concerne les maladies transmises par les tiques, demandez à votre médecin si d’autres tests ou traitements sont nécessaires pour prévenir les maladies chroniques. Voici ce qu’il faut savoir pour faire un bon choix de chasse-moustiques .

L’«œil de bœuf», une éruption cutanée circulaire qui apparaît généralement autour de la morsure, est un signe révélateur d’une piqûre de tique. Toutefois, bien qu’il soit le signe le plus courant, tout le monde ne ressent pas ce symptôme. Les autres signes avant-coureurs importants dont il faut être conscient sont les spasmes musculaires, les douleurs articulaires, la fièvre, les maux de tête et la fatigue.

Jesse Rhem note que les tiques sont attirées par les zones chaudes et humides de votre peau, donc si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur, assurez-vous de vérifier les ceintures et l’extrémité des chaussettes.

Plus de 40 différents types de tiques vivent au Canada, bien que seulement deux peuvent propager la maladie de Lyme: soit la tique à pattes noires et la tique occidentale à pattes noires commune (en Colombie-Britannique).

Les tiques sont de petits animaux ressemblant à des araignées qui mordent pour se fixer sur la peau et se nourrir de sang. Après le premier contact, il faut entre 24 et 48 heures de fixation pour qu’une tique puisse transmettre des bactéries dans votre circulation sanguine. Ils peuvent être porteurs d’un certain nombre de maladies nocives, notamment la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, la fièvre à tiques du Colorado, Powassan et, plus particulièrement, la maladie de Lyme.

FRANK60/SHUTTERSTOCK

Maringouins

La plupart des gens connaissent malheureusement très bien celle-ci. Une piqûre de maringouin produit une bosse rouge et surélevée qui démange énormément. Bien que la plupart des gens subissent des symptômes normaux, cela ne signifie pas que les piqûres de moustiques sont entièrement sécuritaires. Certaines personnes peuvent ressentir des symptômes plus graves, comme de petites cloques ou des ecchymoses, en raison d’une allergie à la salive des moustiques.

Pire encore, une piqûre de moustique peut être plus préoccupante pour les personnes atteintes de troubles immunitaires. «Si une piqûre de moustique provoque un gonflement sévère, de la fièvre, de l’urticaire, une enflure des ganglions lymphatiques ou des maux de tête, vous devriez consulter un médecin», déclare Jesse Rehm.

Dans d’autres zones géographiques, toutefois, ces insectes sont des vecteurs courants de maladies dangereuses comme le Zika, le paludisme ou la fièvre jaune. Si vous n’êtes pas sûr des maladies transmises par les moustiques dans les endroits où vous voyagez, consultez votre médecin de famille, un médecin de voyage ou le site Web du gouvernement du Canada.

Tout compte fait, «vous ne devriez pas gratter vos piqûres d’insectes pour une raison principale: prévenir l’infection», explique Dheeraj Taranath. «Nos mains, et en particulier nos ongles, sont connues pour être porteurs de germes et de bactéries. Si vous vous grattez fort, vous pouvez non seulement causer des ecchymoses, mais aussi casser votre épiderme et ainsi augmenter les risques que ces germes et bactéries pénètrent la peau et provoquent une infection.» Apprenez les raisons (souvent bizarres) pour lesquelles vous vous faites piquer par des moustiques.

