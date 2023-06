Ne mourez pas d’embarras

3 / 9

Vous avez plus d’un ou d’une partenaire sexuel

« Soyez ouvert et honnête », conseille le Dr Kerr. « Il est très important de tout mentionner : le nombre de partenaires, le sexe de vos partenaires, si vous avez des rapports non protégés et si vous avez des symptômes de maladies sexuellement transmissibles [pertes vaginales, douleurs, irritations] il est très important de tout mentionner. » Certaines maladies sexuellement transmissibles comme la chlamydia et le virus du papillome humain (VPH) peuvent présenter peu de symptômes au début : vous pourriez être infecté sans le savoir et transmettre la maladie à un partenaire sans méfiance. Sans traitement, certaines maladies comme la chlamydia et la gonorrhée peuvent entraîner une inflammation pelvienne et l’infertilité, ou, dans le cas de l’herpès, un inconfort pour le reste de votre vie.

Il ne faut pas se sentir gêné de cette conversation souligne-t-il. « C’est peut-être la première fois que vous parlez de vos habitudes sexuelles avec un médecin, mais il ou elle parle de ces sujets pendant toute la semaine avec d’autres patients », assure le docteur. Il est également utile de savoir que votre discussion avec votre médecin est confidentielle et sans jugement. Même si votre médecin traite aussi votre partenaire, le contenu de votre discussion ne sera pas partagé. « C’est mon devoir de protéger vos renseignements », garantie le Dr MacLean. « Je ne suis pas là pour vous juger ni vous gronder, mais pour travailler avec vous pour atteindre des objectifs communs de santé. » Il est également important pour les femmes de plus de 50 ans qui sont post-ménopausées de mentionner tout saignement vaginal. « Cela pourrait être lié au cancer et doit être discuté », poursuit-il.