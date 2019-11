La goutte: une forme d’arthrite à prévenir, traiter et gérer en 7 points

9 / 10

6. Prévenir et gérer le tophus

En matière de prévention: si le taux élevé d’acide urique n’est pas traité pendant plusieurs années, il peut générer des cristaux, appelés tophus, qui s’accumulent dans les articulations et les tissus. Ces dépôts peuvent détruire la fonction articulaire, comprimer des nerfs et former des grosseurs et nodules disgracieux. Pour dissoudre les tophus, les spécialistes recommandent aux patients de réduire la valeur du taux cible d’acide urique et de le traiter en conséquence, avec les médicaments adéquats. Une intervention chirurgicale n’est envisagée que dans les cas les plus graves.

