On croit souvent que le stress cause des ulcères, mais la réalité est bien plus complexe.

Augmentation du stress

Les niveaux de stress ont augmenté au cours de la pandémie. Allons-nous assister à une épidémie d’ulcères?

Il n’est pas rare d’entendre que le stress psychologique fait des trous dans l’estomac, sauf que ce n’est pas vrai. Quand on est stressé, le niveau de cortisol dans l’organisme augmente et cela entraîne une contraction de l’estomac qui peut s’accompagner de douleurs – mais ce n’est pas ce qui cause un ulcère.

Les gens stressés connaissent souvent également des épisodes de digestion difficile, de dyspepsie, responsables de rots, de ballonnements et de brûlures d’estomac, explique le Dr Dan Sadowski, professeur à la faculté de médecine de l’université de l’Alberta. Bien que le stress n’en soit pas la cause, l’afflux de cortisol augmente l’intensité de la douleur. Il arrive aussi que le stress pousse à boire plus d’alcool, ce qui ne peut qu’exacerber le problème. Dans la majorité des cas, il est heureusement possible de soulager les symptômes de dyspepsie avec des antiacides vendus sans ordonnance.

