Avez-vous 50 ans ou plus?

Le nouveau test de dépistage du cancer du côlon à la maison est simple, rapide et facile à faire.

L’une des meilleures choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque consiste à effectuer un test de dépistage à la maison. Un examen régulier de dépistage du cancer du côlon permet de déceler des polypes, de petites excroissances sur la paroi du côlon, qui pourraient se transformer en cancer avec le temps.1,2 Mieux vaut détecter le cancer le plus tôt possible.

Grâce à la détection précoce, 90% des cas de cancer du côlon peuvent être guéris.2

Oui, vous avez bien lu. Avec une détection précoce, le taux de survie s’élève à 90%. Étonnamment, parmi les gens âgés de 50 ans ou plus, nombreux sont ceux qui n’ont pas été dépistés. En 2015, quatre Ontariens sur dix (1,6 million de personnes!) auraient dû passer un test de dépistage.3

Le test de dépistage à la maison est facile à faire.

Le nouveau test immunochimique fécal (TIF) est beaucoup plus simple que le test de recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) qui était précédemment offert. Le TIF permet de vérifier si les selles contiennent une toute petite quantité de sang dont la présence pourrait être causée par le cancer du côlon ou des polypes.1 Vous pouvez l’effectuer à la maison en toute intimité et cela ne prendra que quelques minutes.2 Mieux encore, vous n’avez pas à modifier votre alimentation ni à cesser de prendre vos médicaments avant de faire le test.1

Un test de dépistage gratuit grâce au programme ContrôleCancerColorectal.

ContrôleCancerColorectal est le programme de dépistage de l’Ontario destiné aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Il incite les gens à passer un test de dépistage afin de détecter le cancer du côlon à un stade précoce. Une lettre est envoyée aux hommes et aux femmes qui n’ont jamais subi de test de dépistage ou qui sont dus pour en passer un. Si vous recevez un tel avis, vous ne devriez pas l’ignorer ou remettre l’examen à plus tard.

Passez régulièrement un test de dépistage si vous avez 50 ans ou plus – même si aucun membre de votre famille n’a été atteint de la maladie.1

Si vous avez entre 50 et 74 ans, que vous n’avez pas d’antécédents familiaux de cancer du côlon (aucun parent, frère, sœur ou enfant n’a reçu de diagnostic) et que vous ne présentez aucun signe ou symptôme, vous devriez obtenir une trousse de dépistage à la maison tous les deux ans. N’attendez pas que des symptômes apparaissent avant de faire le test. Il arrive souvent que l’on n’en observe pas aux premiers stades de la maladie.1

Obtenez votre trousse de dépistage gratuite.

Pour obtenir gratuitement un test de dépistage à la maison, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière praticienne. Il ou elle remplira un bon de commande et vous recevrez votre trousse par la poste, incluant des consignes pour effectuer le prélèvement et le poster. Si vous n’avez pas de médecin ou d’infirmière praticienne, vous pouvez obtenir une trousse en communiquant avec Télésanté Ontario au 1 866 797-0000.

Votre âge et vos antécédents familiaux aident à déterminer la fréquence de dépistage et les types d’examens indiqués.

Si vous avez des antécédents familiaux de cancer du côlon, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière praticienne. Votre risque de cancer du côlon est plus élevé et vous devriez subir une coloscopie, soit un examen de la paroi du côlon effectué à l’aide d’une petite caméra fixée à l’extrémité d’un long tube flexible.1

N’oubliez pas d’adopter un mode de vie sain.

Pour contribuer à réduire votre risque de cancer du côlon, vous devez adopter de saines habitudes de vie, notamment faire régulièrement de l’exercice, avoir une alimentation riche en fibres, diminuer sa consommation d’alcool et cesser de fumer. Et n’oubliez pas de passer un test de dépistage, car plus le cancer du côlon est décelé tôt, meilleures sont les chances de guérison. N’est-ce pas là une raison suffisante pour passer un test de dépistage?

Pour en savoir plus, rendez-vous à ontario.ca/fr/page/prevention-et-depistage-du-cancer-du-colon.

