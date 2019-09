Des aliments anticancer aux couleurs d’automne

Les caroténoïdes, qui donnent leurs brillantes couleurs aux fruits et aux légumes d’automne, ne sont pas des pigments ordinaires: certains possèdent des propriétés anti-cancer.

Selon d’autres études, un taux élevé de ces pigments végétaux (aux propriétés anticancer) protégerait les femmes du cancer de l’ovaire et les hommes du cancer du poumon.

Une enquête, menée auprès de 6177 Canadiens, a établi une corrélation entre un régime riche en bêta-carotène, en lutéine ainsi qu’en zéaxanthine et une réduction, pouvant aller jusqu’à 26% du risque de contracter la forme la plus courante du cancer du rein.

Les principales sources de caroténoïdes

Les carottes, les épinards et les patates douces sont riches en caroténoïdes. La citrouille, le potiron et le chou vert, frisé ou non, en contiennent également beaucoup.

