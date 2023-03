Accélérer l’action des médicaments en se couchant?

ISTOCK/PEOPLEIMAGES

À partir d’une simulation informatique de l’estomac, des chercheurs de l’université Johns Hopkins, à Baltimore, au Maryland, ont établi que les comprimés se dissolvent plus de deux fois plus vite dans cette position que si on est debout ou couché sur le dos. Ce qui s’explique par la gravité et la forme asymétrique de l’estomac: l’ouverture menant au petit intestin, là où se fait l’absorption des médicaments, se trouve sur le côté droit. Quand on est allongé du côté gauche, la dissolution est plus lente qu’en position debout.

