9 barrières psychologiques derrière le refus de la vaccination

Crise de confiance

Les facteurs préalablement cités tels que la méfiance par rapport à ce qui entre dans le corps, le déni de l’angoisse et l’expérience de rejet peuvent se cristalliser vers une méfiance plus importante face aux sources gouvernementales, aux autorités sanitaires et à l’industrie pharmaceutique. Et aussi vers une crise de confiance et une défiance face à ce qui est proposé. La croyance complotiste et le rejet de l’autorité en viennent à façonner la pensée et l’identité. Il y a alors danger de polarisation.

D’autres facteurs pourraient s’ajouter à cette description des facteurs contribuant au refus de la vaccination. Comme psychologue, je considère qu’il est essentiel de comprendre les raisons pour lesquelles une personne refuse de se faire vacciner. Car les mesures et les solutions mises en place pour inciter à la vaccination rejoignent différemment les gens en fonction de leurs questionnements personnels.

Certains auront davantage besoin d’explications, d’autres d’être accompagnés au moment de recevoir le vaccin ou encore, d’avoir un espace pour se sentir écoutés et acceptés dans leur sentiment d’irritation. Des personnes enfin, pour éviter de se sentir «contrôlées», préfèreront suivre des recommandations alternatives — comme passer des tests de dépistage régulièrement — plutôt que de recevoir le vaccin.

Afin d’offrir des solutions pertinentes et avancer collectivement dans cette crise pandémique, sachons mieux comprendre les réactions de tout un chacun. Je crois que cette compréhension permettra de mieux guider les autorités dans la transmission de l’information, ainsi que dans le choix et la présentation des mesures. Pour qu’une mesure soit respectée, on doit connaître les raisons profondes qui expliquent son rejet.

Geneviève Beaulieu-Pelletier, Psychologue, conférencière et professeure associée, Université du Québec à Montréal (UQAM)

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.