5 étirements du poignet pour prévenir les douleurs

1 / 12

siam.pukkato/Shutterstock

L’importance des étirements de poignets

Vous vous étirez peut-être déjà les poignets sans le savoir.

Faites-vous des rotations après une journée passée à l’ordinateur? Ou une pression des paumes sur votre bureau en hyperextension de vos articulations?

Ce serait un bon début. Mais il faut ajouter des étirements contrôlés des poignets à votre routine d’exercice.

Sans étirements ni renforcement proactif des petits muscles de vos avant-bras, poignets et mains, vous augmentez vos risques de blessures et de douleurs. Alors que les étirements augmentent notre tolérance à la douleur.

«On comprend aujourd’hui l’importance de la force musculaire, mais on oublie parfois la mobilité des articulations», explique Brett Durney, entraîneur en musculation et président de Fitness Lab, à Londres.

Le poignet relie les doigts et le coude. Ainsi, toute limitation de sa mobilité se répercute sur le haut et le bas des bras. Et cela peut éventuellement causer des problèmes et de la douleur dans d’autres régions du corps. De plus, une mobilité réduite du poignet peut nuire à vos capacités d’exécuter vos activités favorites.

«Il nous faut une grande amplitude gestuelle pour réaliser un mouvement simple aussi bien qu’un mouvement plus complexe dans un sport donné», souligne Brett Durney.

Sans la mobilité appropriée des poignets, un athlète peut peiner à exécuter les tractions à la barre et les redressements en extension (pompes). Un guitariste peut avoir de la difficulté à jouer.

Même écrire peut être ardu si vous n’avez pas l’amplitude appropriée, dit Brett Durney.

Pour maintenir la flexibilité de vos poignets et exécuter toutes vos tâches quotidiennes, poursuivez votre lecture. Voici cinq étirements qui vont renforcer vos poignets et prévenir les douleurs musculaires et les blessures.