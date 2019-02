L’émission de fines particules nocives dues au dioxyde d’azote est beaucoup plus importante en ville qu’à la campagne. Laisser s’aggraver vos problèmes respiratoires et cardiovasculaires peut vous coûter une année de vie. A titre d’exemple, les Nations Unies estiment que la mauvaise qualité de l’air provoque chaque année la mort prématurée de 370000 Européens, dont 13000 enfants de moins de quatre ans.

Timolina/Shutterstock

Mangez moins

Qui mange peu vit plus vieux! Un régime basses calories semble ralentir le processus de vieillissement chez les poissons, les rongeurs et les chiens. Une étude menée en 2004 par l’université de la Californie le démontre: les souris qui mangent moins sont en meilleure santé, développent moins rapidement un cancer et vivent 42 pour 100 plus longtemps. Adoptez ces habitudes pour manger moins sans vous priver.

Tout est une question d’équilibre: n’absorbez pas plus de calories que vous n’en brûlez. Plus facile à dire qu’à faire? «En général, nous mangeons trop et mal, soupire le Dr Stork. En-cas, bonbons, boissons sucrées… Autant de mauvaises calories dont nous devons ensuite nous débarrasser, et avec difficulté.» Pour maigrir, il faut faire de l’exercice et manger moins; pour être en forme, il faut s’alimenter sain et malin.

Méfiez-vous aussi des conseils dispensés par de prétendus experts, des régimes miracles à base de jus divers et variés, car, si les résultats sur le pèse-personne sont rapides et visibles, ces régimes tiennent rarement la route à long terme, et les kilos reviennent de plus belle.