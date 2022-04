Un nouveau remède contre la perte auditive

Scarc/Shutterstock

Les pertes auditives résultent souvent de l’exposition à un bruit violent comme un feu d’artifice ou de la musique tonitruante. Comment les prévenir ? À l’université de la Californie du Sud, on a découvert que l’exposition à au moins 100 décibels – le bruit d’une tondeuse à gazon électrique ou d’une moto – provoque dans l’oreille interne une accumulation de fluide et abîme les cellules nerveuses. En injectant une solution saline dans les oreilles affectées une heure après l’exposition, on a réussi à drainer cet excédent de fluide et à réduire les lésions nerveuses. Si les essais sont concluants, il deviendra possible de prescrire aux sujets exposés à un bruit fort un traitement peu coûteux qui leur évitera une perte auditive.

