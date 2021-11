Thérapie par les chevaux: reprendre goût à la vie

Même s’il vient d’une époque et d’un milieu valorisant une certaine forme d’insensibilité, Darrell a fini par admettre qu’il avait besoin d’aide. Un constat qu’il partage avec les sept hommes et femmes réunis en ce mois de juin 2019 à La Forge, une ferme située à Quesnel, en Colombie-Britannique. Qu’ils soient militaires, policiers ou intervenants de première ligne, tous ceux qui sont réunis ici ont en commun de souffrir d’état de stress post-traumatique (ESPT), une maladie mentale qui apparaît dans le sillage d’événements traumatiques majeurs.

«J’ai passé plus de 30 ans à voir des choses qu’aucun être humain ne devrait voir», confie Darrell Robinson, un sergent à la retraite de la GRC de Jaffray, en Colombie-Britannique. Tout au long de sa carrière, le policier de 55 ans a été témoin de trop de tragédies humaines. Il a travaillé sur des affaires terribles, comme celle de Clifford Olson, arrêté en 1981 pour le meurtre de 11 enfants âgés de 9 à 18 ans. «J’ai rempli ma “banque” de traumatismes sans jamais cesser d’en rajouter», dit-il. Et puis il a craqué.

Une thérapie de 10 jours

Ils sont âgés de 22 à 65 ans, viennent de partout au Canada, et aimeraient que la thérapie de 10 jours qu’offrent Terry et Paul Nichols les aide à mettre fin à cette souffrance qui les tenaille et qui a souvent un impact considérable sur leurs proches – les grands oubliés de l’ESPT. La plupart du temps, ils ont refoulé leur douleur pendant des années parce qu’ils vivent une certaine forme de déni. «J’avais peur qu’on me diagnostique un ESPT et je me suis dit: Tu sais quoi, tu n’as pas besoin d’aide. Tu peux surmonter ça tout seul», raconte Kevin, un policier ontarien qui préfère taire son nom de famille pour des raisons de sécurité.

Le principe de la thérapie est relativement simple: chaque participant se voit attribuer un cheval qui devient son partenaire, le miroir de son état d’esprit. «Un cheval lit vos émotions et les reflète, explique Terry. Il vous oblige à travailler sur vos problèmes pour progresser avec lui. D’une certaine manière, il agit tel un miroir.» Terry et Paul ont développé cette thérapie après avoir été eux-mêmes victimes d’ESPT. Terry, qui s’est brisé le dos et le bassin dans un accident, s’est reconstruite mentalement et physiquement grâce aux chevaux. «Au début, je me rendais jusqu’au cheval avec ma marchette», se souvient-elle. Paul, un ancien militaire, est quant à lui revenu dévasté de la campagne en ex-Yougoslavie, dans les années 1990. «Son cheval lui a littéralement sauvé la vie», raconte Terry.

Le formidable travail accompli depuis par le couple lui a valu en 2018 la Médaille du service méritoire de la gouverneure générale du Canada.

