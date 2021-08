Arna consulte plusieurs hématologues, la plupart convenant qu’il s’agit bien d’une TE. Fin avril, tombant encore plus bas, elle éprouve nausée et confusion. Elle et son mari se précipitent à l’hôpital de l’université Stanford.

LightField Studios/Shutterstock

Une protéine anormale?

La dermatologue passe le dossier d’Arna au peigne fin, et l’une des notes laissées par les autres médecins retient son attention. Presque un an plus tôt, des analyses sanguines ont indiqué une «gammapathie monoclonale de signification indéterminée» (MGUS), trouble rare qui provoque la production d’une protéine anormale. Il est souvent sans conséquence, et on peut comprendre que des médecins l’aient négligé, mais pour la Dre Kwong, c’est un signal d’alarme. Il n’est pas rare que les dermatologues entendent des affirmations totalement erronées, voici les plus courantes.

Près d’une décennie plus tôt, pendant sa résidence, elle a passé des heures à élaborer des stratégies mnémotechniques pour retenir le nom de maladies si invraisemblablement rares qu’elle se demandait si elle en verrait un jour un véritable cas. Et l’un de ces noms lui est revenu à l’esprit: le syndrome de Schnitzler, trouble auto-inflammatoire diagnostiqué jusqu’alors chez tout au plus 300 sujets dans le monde. Personne n’en connaît la cause, mais, s’il n’est pas soigné, il cause des douleurs permanentes, de l’urticaire et de l’épuisement. Le syndrome de Schnitzler, se rappelle-t-elle, est caractérisé par une triade révélatrice: une éruption cutanée chronique, des douleurs osseuses et une MGUS.

Lors du rendez-vous suivant d’Arna, la Dre Kwong prélève un petit morceau de peau sur son bras pour y chercher des neutrophiles, un type de globule blanc dont la présence peut être due au syndrome de Schnitzler. Dès réception du résultat, elle s’empresse de téléphoner à Arna. «Je pense savoir de quoi vous souffrez. Et on peut le traiter.» Arna fond en larmes de gratitude.