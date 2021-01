Prévention du suicide: 14 choses que les thérapeutes veulent que vous sachiez

1 / 15

Manuela Durson/Shutterstock

Le saviez-vous?

Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les personnes âgées de 15 à 34 ans en Amérique du Nord. Au Canada, environ 11 décès par suicide surviennent chaque jour et environ 4000 par année. Le taux de suicide est également environ 3 fois plus élevé parmi les hommes que les femmes.

En 2018, aux États-Unis, près de trois fois plus de personnes sont décédées des suites d’un suicide que d’un homicide. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) rapportent que 1,3 million d’Américains ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours et que 10,7 millions y ont sérieusement pensé.

Hormis ces données, de nombreuses personnes aux prises avec des pensées suicidaires se sentent désespérément seules, souligne Ekaterina Musok, conseillère et spécialiste de la toxicomanie.

«Le suicide reste un sujet rarement abordé dans de nombreux cercles de notre société», rappelle-t-elle. «Il n’est donc pas rare que les gens se sentent seuls.» Que vous ou quelqu’un que vous connaissez soit aux prises avec ces sentiments, vous avez besoin d’aide et de soutien. Apprenez à détecter les signes que vous devez consulter un psychologue.

Voici ce que les thérapeutes veulent que vous sachiez sur le suicide.