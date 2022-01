On lui retire un oeil à cause d’un cancer des poumons

Cette année-là, l’homme de Calgary perd son emploi chez un concessionnaire de chariots élévateurs. Être chômeur ne l’enchante pas, mais cela lui donne plus de temps pour s’entraîner. Peu après s’y être mis, en mars 2019, il remarque qu’il ne voit plus bien de l’œil gauche. Quand il court près de chez lui, les poteaux lui paraissent ondulés et sa vision périphérique semble rétrécie. Les problèmes s’aggravent la semaine suivante. Il voit alors une optométriste, qui soupçonne un décollement de la rétine – un détachement de la mince membrane à l’arrière de l’œil, privant ce dernier d’oxygène. Si ce n’est pas corrigé rapidement, conclut-elle, il perdra son œil. Dave se rue à l’hôpital général de Rockyview, où on fait une échographie de l’œil atteint. Incertains de la cause du trouble, les médecins réclament l’avis d’un collègue. Puis d’un autre. En tout, Dave voit huit spécialistes en deux semaines et subit environ une demi-douzaine d’échographies. «Je ne savais pas pourquoi on faisait tant d’examens. J’étais de plus en plus irrité de devoir revenir presque chaque jour», raconte-t-il.

Perte de vision

Pendant ce temps, son œil s’est injecté de sang et lui semble sous forte pression, ce qui lui cause de terribles maux de tête. Avril venu, il ne voit plus du tout de l’œil gauche. «Je me demandais si j’allais récupérer la vue. L’espoir s’amenuisait d’heure en heure.»

Enfin, un médecin de l’hôpital téléphone pour lui dire que les examens ont révélé une poche anormale de fluide derrière l’œil malade. À l’aide d’un petit tube de plastique, on draine le liquide et on le fait analyser dans l’espoir d’y trouver une explication à l’étrange maladie.

Le lendemain, avant même que les résultats n’arrivent, la poche s’est reformée, la pression aussi. Les médecins déclarent alors à Dave que les dommages sont irréparables et qu’il n’y verra plus de cet œil-là. Puis, ils le mettent devant le choix suivant: remplacer l’œil par une prothèse de verre ou le garder et endurer les maux de tête qu’il cause. La nouvelle est terrible, mais il n’hésite pas. «On l’enlève, leur dit-il, et espérons que ça sera la fin de l’affaire.»

