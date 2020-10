L’anxiété automnale est bien réelle: pourquoi l’automne est-il anxiogène?

4 / 14

Maryana Kankulova/Shutterstock

Changements environnementaux

Ce ne sont pas que les heures d’obscurité interminables qui affectent le moral. Les changements dans l’environnement social ou physique provoqués par l’automne peuvent aussi provoquer une «anxiété d’anticipation», dit Landin.

«Lorsque nous savons qu’il y a un potentiel stress à venir, nous avons tendance à anticiper les problèmes et à être anxieux avant même qu’ils ne surviennent, dit Landin. «Il est très courant que les gens ressentent cette anxiété d’anticipation pendant l’automne, car ils anticipent la multitude de facteurs de stress qui accompagnent le temps plus froid, la période des Fêtes et la fin de l’année», dit-elle.

Il est également possible de ressentir de l’anxiété d’anticipation par rapport à des activités plutôt positives, comme voir de la famille ou partir en vacances. «L’automne est une période lors de laquelle beaucoup d’activités amusantes ont lieu et cela peut être déroutant lorsque nous nous sentons à la fois excités et anxieux. Cette confusion peut conduire à de l’anxiété», dit Landin.