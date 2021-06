3 / 7

Photographee.eu/Shutterstock

Une question de soins palliatifs

Et ils brandissent souvent le même argument: si les soins palliatifs étaient plus accessibles, moins de gens réclameraient l’aide médicale à mourir. Êtes-vous d’accord?

C’était leur mantra avant l’adoption de la loi. La réalité et l’expérience nous montrent que depuis 5 ans, 80% des gens qui ont reçu l’aide médicale à mourir recevaient déjà des soins palliatifs, et 20% des personnes ayant demandé l’aide ont refusé volontairement d’aller en soins palliatifs en disant: «Non merci, je sais ce que c’est, mais ce n’est pas ce que je veux.» La loi définit clairement que tous les établissements publics doivent offrir l’aide, sauf les maisons de soins palliatifs. Certaines refusent toujours parce que la plus grande part de leur financement provient de la philanthropie, et leurs plus gros contributeurs sont les communautés religieuses. Ces maisons se disent bienveillantes, mais si quel­qu’un veut choisir sa propre fin de vie, on l’envoie ailleurs. C’est honteux comme procédure.

