Le mythe: «Les aliments riches en cholestérol sont mauvais pour la santé.»

La vérité: certains oui, d’autres non.

Quand l’analyse du sang révèle un taux élevé de cholestérol LDL et autres «mauvaises» variétés de la substance (ce qu’on appelle le cholestérol non-HDL), c’est le régime alimentaire qui est très souvent en cause, mais ce n’est pas parce qu’un aliment contient beaucoup de cholestérol que sa consommation fait monter la cholestérolémie. Des recherches menées dans les années 1960 avaient établi ce lien, mais plusieurs études ultérieures l’ont démenti. La faute revient plutôt aux graisses saturées. (Il y a encore quelques années, les gras trans des fritures et produits de boulangerie industriels étaient pointés du doigt, mais on n’en trouve presque plus aujourd’hui.)

Le cholestérol provient des produits animaux – viandes, fruits de mer, jaune d’œuf, laitages – et ceux qui contiennent beaucoup de graisses saturées font monter le taux de cholestérol sanguin.

«Le cholestérol et les graisses saturées conjuguent leurs effets quand on les ingère simultanément, et le résultat est encore pire», explique Martijn Katan, professeur émérite de nutrition à l’université libre d’Amsterdam. Les principaux coupables sont les produits laitiers très gras, les viandes rouges grasses et les charcuteries. Les fruits de mer comme les crevettes et le calmar, en revanche, sont riches en cholestérol, mais pauvres en graisses saturées. Par exemple, un œuf de 50 grammes affiche 2 grammes de graisses saturéesalors que le même poids de crevettes n’en a presque pas; et la même quantité de bœuf en contient 4.

Sur le nombre d’œufs qu’on peut manger sans risque, les opinions varient. Selon Martijn Katan, «aux Pays-Bas, on recommande de s’en tenir à deux ou trois œufs par semaine». Aux États-Unis, l’American Heart Association estime que les adultes en bonne santé peuvent en manger un par jour sans problème et ajoute que c’est plutôt ce qui l’accompagne – bacon et saucisse riches en cholestérol – qui augmente le cholestérol alimentaire. Les œufs sont en fait une source assez maigre et peu coûteuse de protéines.

La meilleure façon d’améliorer son régime, en somme, c’est de réduire le cholestérol LDL. Comment? En remplaçant les graisses saturées par des lipides insaturés; par exemple, dit Martijn Katan, «en passant du beurre à la margarine molle et en cuisinant avec des huiles végétales de tournesol, de maïs, de colza ou d’olive». Elles contiennent des acides linoléiques qui peuvent même abaisser le taux de cholestérol LDL. «Et mangez du fromage maigre comme récompense.»

Il ajoute qu’un régime efficace contre l’hypercholestérolémie doit inclure des légumineuses comme les haricots, des grains entiers comme l’avoine et des légumes. Voici quels sont les meilleurs aliments pour diminuer le mauvais cholestérol.