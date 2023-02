La peur des vaccins et ses effets

La peur des vaccins peut parfois causer un dérèglement du système nerveux et perturber le flux sanguin au cerveau, ce qui explique vos étourdissements.

fizkes/Shutterstock

Selon une étude de l’université de l’État de l’Ohio, la peur des vaccins, quelle qu’en soit la raison, contribue à la sensation d’étourdissement qui accompagne l’injection. Une explication possible? La peur peut parfois causer un dérèglement du système nerveux et perturber le flux sanguin au cerveau.

Si vous éprouvez ce problème, croisez les jambes, puis contractez les muscles des cuisses, de l’abdomen et des fesses pendant cinq secondes; relâchez ensuite cinq secondes et répétez l’exercice depuis le moment où vous vous préparez à recevoir votre dose jusqu’à celui où vous vous levez de votre chaise. L’objectif est d’augmenter temporairement la tension artérielle, ce qui permettrait d’éviter les étourdissements en faisant circuler plus de sang dans le cerveau.

