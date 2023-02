L’amitié au-delà d’un diagnostic de démence

ISTOCK/JACKF

Selon une récente étude parue dans le Canadian Journal on Aging, les personnes qui recoivent un diagnostic de démence perdent parfois leurs amis. Pourtant, elles en ont toujours besoin… sinon plus!

Les chercheurs ont interrogé des malades ayant reçu un diagnostic de démence et leurs proches pour savoir comment ils gardaient contact. Parmi les diverses formes que cela peut prendre, parler franchement de la situation, accepter les changements de comportement et de rapport ainsi que se concentrer sur ce qui reste accessible (comme l’amour de la musique et les souvenirs communs) ne sont que des exemples. L’amitié passe aussi par le soutien pratique (rappeler les sorties prévues) ou le simple fait de se donner des nouvelles de temps à autre.

