Fatigue, déconcentration et hallucinations: qu’est-ce que j’ai, docteur ?

Le patient: Jeff *, enseignant au secondaire, 36 ans

Les symptômes: accès de fièvre persistants et délires

Le médecin: Dr Volodko Bakowsky, rhumatologue au centre des sciences de la santé de l’hôpital universitaire Queen Elizabeth II de Halifax, au Canada

À la fin de la vingtaine, Jeff doit se rendre à l’évidence: plusieurs fois dans l’année, il souffre de vilaines grippes et d’infections pulmonaires souvent accompagnées de fortes fièvres. «Mon système immunitaire semblait à plat et j’avais du mal à me remettre», se souvient-il.

Vers le milieu de la trentaine, sa masse musculaire fond littéralement et, presque chaque matin, il se sent si fatigué qu’il peine à s’arracher du lit. Il a également du mal à se concentrer au travail: «On me parlait et, deux minutes après, j’avais oublié ce qu’on m’avait dit.»

