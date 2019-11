3 / 5 Jacob Lund/Shutterstock Un défi à relever Personne ne baisse les bras pour autant. «Lorsqu’un cas de ce type constitue un véritable défi pour le médecin, il arrive que celui-ci finisse par s’en désintéresser, ce qui décourage le patient, note la Dre Trellu. De nombreux patients qui souffrent d’une maladie chronique de la peau consultent un dermatologue après l’autre.» Au contraire, dans sa clinique, la Dre Trellu opte pour une approche systématique, et Éva se sent écoutée et soutenue, même si elle n’arrive toujours pas à dormir ni à envisager de retourner travailler. Alors, dans l’espoir de calmer ses démangeaisons, elle se soumet à une cryothérapie et se laisse enfermer dans une pièce où la température est maintenue en permanence sous zéro. Les bienfaits de la cryothérapie ne sont pas prouvés et elle n’est pas complètement sûre – elle peut, par exemple, aggraver un problème cardiaque –, mais Éva se sent provisoirement soulagée. Mais toujours pas guérie. Essayez le sparadrap sur une verrue serait plus efficace que la cryothérapie! C’est d’ailleurs l’un des remèdes de grand-mère qui fonctionnent vraiment.

4 / 5 S_L/Shutterstock Le bon diagnostic Six mois plus tard, les nodules sur sa peau commencent à la faire souffrir. Elle se sent aussi extrêmement fatiguée et a des frissons la nuit, ce qui peut être le signe d’une maladie systémique. Son médecin de famille lui prescrit un corticoïde, un puissant anti-inflammatoire parfois efficace contre le prurigo nodulaire quand les autres traitements ont échoué. Mais au bout de deux semaines, Éva est de nouveau dans le cabinet de sa dermatologue, plus souffrante que jamais. En l’examinant, la Dre Trellu note quelque chose de nouveau: un gan­glion lymphatique enflé sur la poitrine d’Éva, près de son épaule. Inquiète, elle lui fait passer une nouvelle radiographie du thorax qui révèle la présence de plusieurs ganglions gonflés. Au scanner, ces grosseurs ressemblent à s’y méprendre à un cancer. En effet, la biopsie de plusieurs de ces nodules conduit à un diagnostic limpide. Éva souffre d’un lymphome scléronodulaire de Hodgkin, un cancer du système immunitaire. Ce cancer se rencontre surtout chez des patients de 15 à 35 ans, mais il est très rare: en Europe et aux États-Unis, on dénombre seulement trois cas sur 100 000 personnes par année. Il est presque impossible à diagnostiquer.