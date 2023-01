De nouveaux symptômes de la COVID longue

istockphoto.com/BlackJack3D

Pour offrir les meilleurs soins possibles à ces patients, il serait utile de savoir quelles souffrances et symptômes sont dus à la COVID longue et lesquels sont causés par autre chose. Pour ce faire, des chercheurs britanniques ont passé en revue les dossiers médicaux d’environ 486000 personnes atteintes trois mois plus tôt, et les ont comparés à ceux de sujets témoins possédant les mêmes caractéristiques démographiques, antécédents médicaux et mode de vie, mais n’ayant jamais contracté le virus. La démarche a permis d’identifier des affections courantes chez les personnes infectées.

Parmi les troubles ainsi révélés, certains avaient déjà été associés à la COVID longue, comme la fatigue, l’essoufflement et une altération du sens de l’odorat. Toutefois, l’étude a également dégagé des symptômes moins connus, comme la chute de cheveux, une réduction de la libido, l’incontinence intestinale et l’enflure des membres.

La plupart des sujets ne souffraient bien sûr que de certains de ces troubles. L’étude confirme cependant le ressenti des patients qui affirment que la COVID longue s’accompagne d’un large éventail de symptômes que n’expliquent pas les habitudes de vie ou d’autres pathologies.

La même recherche a aussi identifié des facteurs de risque de la COVID longue, parmi lesquels la cigarette, l’obésité et le fait d’être une femme.

