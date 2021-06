Combattre le cancer de la vessie

Cela dit, même si les femmes sont bien moins touchées, leur taux de survie est à peine inférieur à celui des hommes. Les spécialistes y voient plusieurs raisons: la maladie progresserait plus rapidement chez les femmes, qui ont une paroi de vessie plus fine, ce qui permet une dissémination plus rapide de certaines cellules cancéreuses vers d’autres organes; les hormones comme l’œstrogène la favoriserait; par ailleurs, les femmes étant plus sujettes aux infections urinaires, les médecins interprètent souvent mal leurs symptômes.

Le cancer de la vessie est plus fréquent chez les hommes. En 2015, pour les pays de l’Union européenne, le nombre total de nouveaux cas se répartissait ainsi: 103 000 hommes et 28 000 femmes. La différence s’expliquerait par le tabagisme plus répandu chez les premiers.

Pour tous les cancers de la vessie, c’est le tabagisme qui est tenu pour le principal facteur de risque. Quand la fumée est inhalée, les toxines qu’elle contient traversent les poumons et passent dans le système sanguin avant d’être filtrées par les reins et expulsées de l’organisme avec les urines. Or ces urines à teneur élevée en toxines restent parfois des heures dans la vessie et empoisonnent littéralement ses parois.

4 / 6

Shidlovski/Shutterstock

Types de cancers de la vessie

Entre les nombreux types de cancer de la vessie, les différences sont importantes. La forme la plus fréquente et peu agressive, environ 75 % des cas, est le carcinome urothélial (qui débute dans les cellules urothéliales qui tapissent la paroi de la vessie). Les tumeurs sont généralement petites et forment des saillies fines qui poussent depuis la paroi interne de la vessie vers son centre creux, plutôt que dans la paroi et hors de la vessie, sur les tissus périphériques. Le Dr van der Heijden ajoute que certains carcinomes à cellules transitionnelles – l’autre nom que l’on donne au carcinome urothélial – sont plus agressifs que d’autres, ce qui oblige les médecins à les différencier par une méthode de stade et de classification de T0 à T4 (T pour «tumeur»), les plus élevées correspondant à des formes plus invasives.

Les 25% des cas qui restent sont des cancers plus agressifs. Au début, le carcinome in situ, ou CIS, n’est pas invasif, mais il a tendance à croître et à se disséminer plus rapidement, avec un risque plus élevé de récidive. Près de la moitié des patients atteint d’un CIS finiront par développer des tumeurs envahissant le muscle, dit le Dr van der Heijden.

Dans certains cas rares, le cancer de la vessie aura dès le départ envahi le muscle. Ces formes très agressives ne constituent qu’environ un pour cent de tous les cancers de la vessie. Pour chaque patient, le pronostic et le traitement dépendent du type de tumeur et du stade.

Mesdames méfiez-vous de ces symptômes de cancer que vous ignorez probablement.