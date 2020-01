Et puis, il est difficile de dire à un patient qui n’a pas dormi depuis des semaines, voire des années, qu’on n’a plus de traitement à lui proposer. «On veut les aider, d’autant que le manque de sommeil a un effet négatif sur leur qualité de vie», reconnaît la Dre Kelly. L’insomnie affecte l’humeur, le jugement et la mémoire, et peut, à long terme, entraîner des problèmes de santé comme l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques.

La Dre Kelly pense que ces résultats font la lumière sur l’«aspect humain» de la pratique de la médecine familiale. «Nous aurions tort de dire que ce sont de “mauvais médecins” parce qu’ils prescrivent un certain médicament, insiste-t-elle. Ils essaient de mesurer les risques et les avantages, et découvrent ensuite qu’il n’y a pas de solution idéale.»

Quand plus rien ne marche

L’enfer de Lisa van de Geyn illustre bien les conclusions de la Dre Kelly. Elle souffrait de dépression et d’anxiété, et ses nuits d’insomnie minaient son quotidien. «Quand on ne dort pas, tout prend des proportions démesurées, dit-elle. L’horreur est amplifiée.» Le pire, c’est la panique qui saisit l’insomniaque quand il regarde l’heure avancer sur le réveil au petit matin. «Je me disais que je n’arriverais jamais à dormir, que je serais trop fatiguée pour aller chercher les enfants à l’école, pour me concentrer sur tout ce qu’il y avait à faire. J’aurais tout donné pour fermer les yeux et me reposer.»

Dans son cas, l’hygiène du sommeil n’était pas en cause. «La chambre était fraîche et sombre», dit-elle. Et son mari Peter n’avait aucun mal à s’endormir. Son psychiatre a reconnu qu’il lui fallait plus que quelques gouttes de lavande sur l’oreiller pour trouver le sommeil – bien qu’elle ait essayé, étant prête à tout.

Elle a même essayé la réduction du stress par la pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Le lorazépam a marché un temps, surtout en combinaison avec du Zoloft contre la dépression; le clonazépam est resté sans effet; l’Imovane l’a assommée, mais avait un fort goût métallique; avec la trazodone elle a pris du poids et avait la bouche tellement sèche qu’elle n’arrivait plus à déglutir (elle a même essayé de s’endormir en mâchant du chewing-gum).

Pour Lisa, le Seroquel a été et reste la meilleure solution contre ses insomnies, même si elle a cessé d’en prendre pendant un an par crainte des effets à long terme. Mais la pause aura été de courte durée. Après s’être sevrée du médicament, elle a retrouvé ses longues nuits de veille allongée dans le lit. Revenue au Seroquel, elle en prend tous les soirs depuis deux ans. «J’ai encore peur des effets secondaires, mais le psychiatre dit que c’est une petite dose. Pour moi, les bienfaits que je tire du repos valent ce risque.»