L’expérience d’un AVC racontée par une jeune femme

Cigarettes et pilules contraceptives augmentent les risques d'un AVC Jusqu'en août 1986, quand j'ai eu mon AVC, je n'en connaissais rien. À titre de reporter pour un journal de Vancouver, travailleuse acharnée qui couvrait en accéléré le milieu politique, j'étais bien trop occupée. Je ne me doutais certainement pas que mon habitude de fumer, qui avait commencé quand j'avais 13 ans et qui s'était accrue jusqu'à 60 cigarettes par jour, combiné à mes pilules contraceptives et à mes auras migraineuses occasionnelles me rendaient au moins 16 fois plus à risque d'avoir un AVC que les autres femmes de moins de 50 ans. Les spécialistes n'en savaient rien non plus. Ils m'ont fait subir des tests à maintes reprises jusqu'à ce qu'ils admettent finalement qu'ils ne pouvaient trouver une cause sous-jacente pour le caillot. À cette époque, on n'avait pas assez de données sur les AVC. Perplexes, ils m'ont simplement dit qu'il y avait peu de chance de récidive, mais que je devais arrêter de fumer, juste au cas, prendre une aspirine par jour et mener une vie belle et prudente.

Le mode de vie, un facteur important Aujourd'hui, la communauté médicale est bien plus au fait que le mode de vie est un facteur important dans les accidents vasculaires cérébraux. Peter Rothwell, professeur de neurologie clinique à l'Oxford University, en Angleterre, a récemment effectué une étude comparative entre les AVC qui ont eu lieu dans les années 1980 et ceux qui sont survenus depuis 2002. Il a noté que même si les hommes ont diminué de 50 % leur risque d'AVC au cours des 20 dernières années, le taux de diminution pour les femmes est loin derrière, de seulement 15 à 20 %. Au cours de cette même période, il y a même eu une légère augmentation du nombre d'AVC chez les femmes âgées de moins de 50 ans. «Même avec les pilules contraceptives récentes, il y a un risque», souligne-t-il. «Les femmes cessent de fumer moins vite que les hommes. Peu d'exercices et plus d'alcool peuvent augmenter la pression artérielle tant chez les hommes que chez les femmes. Une fois qu'elles arrivent dans la quarantaine et la cinquantaine, on leur prescrit maintenant beaucoup plus de THS [traitement hormonal de substitution] que dans le passé.» (Le THS augmente le risque d'AVC chez les femmes post-ménopausées.) «On doit informer davantage la population », poursuit-il. «Quand on est dans la vingtaine et la trentaine, on n'imagine pas avoir des problèmes de santé. Mais les risques sont là.»