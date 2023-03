9 signes que vous pourriez avoir un parasite intestinal

MANGOSTAR/SHUTTERSTOCK

Vous avez des pertes vaginales inhabituelles

Un changement soudain dans vos fonctions corporelles normales peut être un signe qu’un certain nombre de choses se produisent dans votre corps; par contre, ajoutez les pertes vaginales inhabituelles à la liste des symptômes parasitaires.

Le parasite protozoaire appelé Trichomonas vaginalis est une maladie transmissible sexuellement courante. Les symptômes comprennent un changement dans les pertes vaginales (elles peuvent être plus claires ou plus épaisses, blanches ou légèrement jaunes ou vertes, et avoir une odeur de poisson), des démangeaisons, de la rougeur et des douleurs génitales, de l’inconfort en urinant et de la douleur pendant les rapports sexuels.

Les sécrétions vaginales sont tout à fait normales, mais un changement d’odeur, de couleur ou de consistance peut être l’indice qu’il se passe quelque chose dans l’organisme.