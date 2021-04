5 douleurs à prendre au sérieux

6 / 6

«Mes pieds engourdis étaient un symptôme de sclérose en plaques»

Cathy Chester venait d’obtenir son diplôme universitaire et commençait à se faire un nom comme rédactrice publicitaire à Manhattan. Quand des sensations d’engourdissement et de picotements dans les pieds se sont manifestés, elle a cru que cela venait du stress et de toutes ces ruelles qu’elle arpentait à pied dans le froid. «J’ai préféré ne pas y penser, mais les symptômes se sont aggravés.» Le bas de ses jambes devenant insensible, elle s’est résolue à consulter un médecin. Il lui dit que ses chaussures étaient trop étroites.

Elle en a acheté de plus grandes, persuadée néanmoins que le diagnostic médical était erroné. L’engourdissement a gagné les genoux, puis les cuisses, et elle s’est mise à trébucher. À plusieurs reprises, on l’a soupçonnée d’être ivre. Cette faiblesse s’accompagnait de fréquentes vagues de fatigue. «J’ai pensé que j’étais épuisée à force de vivre seule et de me battre pour gagner ma vie dans un milieu impitoyable. J’avais l’impression d’avoir une grippe en cent fois pire», se rappelle Cathy.

Un soir, elle allait prendre l’autobus quand elle s’est rendu compte qu’un de ses talons aiguilles s’était arraché depuis un moment. «Je n’avais rien remarqué, mes pieds étaient trop engourdis. Cela a été le signal d’alarme.»

Après une ponction lombaire, un scanner et une IRM, Cathy a découvert qu’elle souffrait de sclérose en plaques (SEP), maladie du système nerveux central qui perturbe la transmission des signaux au cerveau. Malgré la faiblesse, l’engourdissement et la fatigue qui l’ont hantée pendant cinq ans, Cathy dit qu’elle a eu de la chance: «J’ai eu un diagnostic sur-le-champ parce que les résultats des examens étaient clairs. Je me suis sentie très soulagée. Je savais enfin comment me soigner.»

Aujourd’hui âgée de 61 ans, elle conclut: «Je n’ai jamais retrouvé la sensibilité de ma jambe droite, même après la thérapie, et la fatigue est terrible – je dois faire une sieste l’après-midi, quoi qu’il arrive.» Cathy, qui s’est vouée à la défense des victimes de SEP, reste pleine d’espoir: «Ma mission, c’est d’instruire, d’inspirer, de sensibiliser les gens aux enjeux relatifs à la SEP. Pendant trop longtemps, nous n’avons pas eu de voix.»

Picotements et engourdissements sont le plus souvent un signe qu’une partie du corps s’est «assoupie», mais si la sensation dure, elle peut être provoquée par l’obstruction d’un vaisseau par un caillot sanguin, un nerf pincé ou une neuropathie périphérique (souvent causée par le diabète). Outre ces symptômes, si vous ne voyez plus bien, souffrez de troubles d’élocution ou ne comprenez pas certains mots, vous êtes peut-être en train de faire un AVC. Enfin, une sensation d’engourdissement au niveau du thorax qui dure plus de 30 minutes est un symptôme de crise cardiaque, surtout si ces signes s’accompagnent d’étourdissements ou de nausées. Pensez à surveiller ces signes subtils sur vos pieds qui pourraient révéler des maladies.

