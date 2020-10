3 exercices du canal carpien pour soulager la douleur au poignet

1 / 7

PEOPLEIMAGES/GETTY IMAGES

Mieux comprendre le syndrome du canal carpien

Les poignets font les frais du télétravail pour beaucoup d’employés à la suite de la pandémie de Covid-19. Pour plusieurs sans bureau à domicile, les cubes ergonomiques ont souvent cédé la place à un recoin surchargé dans la cuisine, quand ce n’est pas le lit ou le canapé.

Les longues périodes passées devant l’ordinateur sans les coudes à angle droit ni les poignets en position neutre sont un chemin tout tracé vers le syndrome du canal carpien. Cet état inconfortable qui provoque des picotements, des engourdissements et une faiblesse des mains toucherait près de 9 millions de Nord-Américains chaque année.

La conceptrice en architecture du comté de Nassau (New York), Raphaella Brun, raconte que son bureau de fortune a aggravé ses symptômes de syndrome du canal carpien. «Au début du confinement, je travaillais sur la table de la cuisine et j’ai commencé à revivre les symptômes dès les premières semaines», raconte-t-elle. Elle avait déjà souffert du syndrome du canal carpien durant sa grossesse, en 2018, avec des picotements et des engourdissements qui la réveillaient la nuit. Cela s’est aggravé après la naissance de sa fille et son retour au travail.

Un spécialiste lui a administré des infiltrations de corticoïdes, qui n’ont pas suffi. Une opération dans les deux mains, en 2019, lui a apporté le soulagement jusqu’à l’épisode de la table de cuisine. «Je me suis alors installée au sous-sol. J’ai appris à bien me servir du clavier. J’ai utilisé un moniteur en plus de mon écran d’ordinateur. Je me suis prise en main. J’ai trouvé la bonne chaise. Mon travail est devenu plus facile et je suis devenue plus efficace.»