13 solutions pour soulager les allergies saisonnières

LIGHTFIELDSTUDIOS/GETTY IMAGES

Nouveaux traitements anti-allergiques

Les allergies saisonnières peuvent être une véritable calamité. Mais les personnes qui en souffrent ont désormais plusieurs choix pour soulager leurs symptômes, explique le Dr Murray Grossan, ORL de Los Angeles. Vous n’avez pas à vous astreindre aux rares pilules populaires qui sont en vente libre, car une multitude d’options non-médicamenteuses sont également offertes, précise-t-il.

«On parle de traitements très variés contre les allergies saisonnières, en plus de tous ceux qu’on ne cesse de découvrir. Il y a différentes classes de médicaments et des types différents dans chaque classe qui se présentent sous forme de pilules, capsules, vaporisateur nasal, sirop et même injection», précise l’ostéopathe Jennifer Caudle, médecin de famille et professeure associée à l’Université Rowan. «Le nombre impressionnant de types d’allergies et de symptômes peut sembler déroutant, d’où l’importance d’avoir l’opinion d’un médecin.»

Voici ce que votre allergologue veut que vous sachiez au sujet des allergies.