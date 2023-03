Le groupe sanguin A prédisposerait à un AVC précoce

Rina Yunita/Shutterstock

La plupart des AVC touchent des seniors, mais on en voit de plus en plus chez les moins de 60 ans. D’après une vaste méta-analyse internationale publiée dans la revue Neurology, l’appartenance au groupe sanguin A accroît de 16% le risque d’AVC précoce (l’appartenance au groupe O le réduit de 12%).

Le sang du groupe A coagule peut-être plus facilement, supposent les auteurs. Cela dit, le groupe sanguin n’est qu’un élément du profil de risque. D’autres facteurs relèvent de la décision de chacun: tabagisme, alimentation, surveillance de la tension artérielle, par exemple.

