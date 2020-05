Parler aux aînés, ça s’apprend

Photo de Maude Chauvin

L’isolement des aînés

Je crois bien que les personnes âgées m’apprécient. Je parle volontiers, je sais écouter, je suis aussi à l’aise devant une tasse de thé que devant un verre moins sobre. Je ne les déteste pas non plus, ce qui tombe bien car la moyenne d’âge des membres de ma famille, à l’exception des conjoints et de la fratrie, est d’environ 80 ans.

Parce que je vis dans une autre province que mes proches parents plus âgés, nos rapports prennent la voie de la conversation plus que celle des soins. Et c’est ce même type de relation que j’ai établi avec Raoul Gagnon, 89 ans, un ami rencontré grâce aux Petits Frères, un organisme de Montréal qui se bat contre l’isolement des aînés. Depuis cinq ans, nous passons l’essentiel de nos rencontres hebdomadaires à papoter dans la cuisine de son appartement situé dans un immeuble sans ascenseur. S’il est vrai que, avec Raoul Gagnon comme avec ma famille, j’arrive à parler d’à peu près tout – de voyages, de politique ou de souvenirs d’enfance –, il m’arrive de me demander si je leur suis vraiment utile.

Informez-vous sur le Book Humanitaire, un organisme québécois d’entraide.