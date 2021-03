Les Canadiens ont moins de rapports sexuels depuis les débuts de la pandémie

Et, comme pour tout de nos jours, il existe des applications — telles que Mojo — qui sont utiles pour ajouter de la variété dans sa sexualité. De nouvelles saveurs qui, après discussion et avec consentement, pourraient pimenter le menu. Et pour celles qui ont une vulve, les sexperts recommandent OMGYes! pour mieux comprendre ce qui vous fait du bien.

La motivation est aussi un élément essentiel. Il est important de faire la distinction entre une expérience sensorielle qui apporte de la satisfaction aux deux partenaires et une relation sexuelle qui ne vise qu’à répondre aux besoins de l’un d’eux. Avoir des relations sexuelles pour éviter un conflit ou la déception est associé à une baisse de la satisfaction relationnelle et sexuelle. Comme on peut s’y attendre, les rapports sexuels qui renforcent l’intimité ou favorisent la proximité avec le partenaire ont un résultat inverse. Vous retrouverez peut-être la motivation après avoir découvert les bienfaits inusités des relations sexuelles sur la santé!

Scénarios sexuels

Pour préserver notre métaphore gastronomique, on pourrait demander: «Qui établit le menu?»

Il est prouvé que ceux qui adaptent leur vie sexuelle de manière créative se portent bien malgré les bouleversements causés par la pandémie. Des chercheurs de l’Institut Kinsey de l’Université de l’Indiana ont interrogé 1 559 adultes — dont 70% sont des femmes et 75% sont américains — et ont constaté que si près de la moitié des personnes interrogées ont fait état d’un déclin de leur vie sexuelle, celles qui ont étendu leur répertoire sexuel en incluant de nouvelles activités telles que les sextos, l’essai de nouvelles positions ou le partage de fantasmes sexuels étaient trois fois plus susceptibles d’avoir vu leur vie sexuelle s’améliorer.

Kim Tallbear, professeure agrégée en études autochtones à l’Université de l’Alberta, est une des productrices de Tipi Confessions, un spectacle créatif de récits sur la sexualité et le genre dans une perspective autochtone, féministe, queer et éducative. Son regard critique sur la décolonisation de la sexualité nous incite à considérer que l’amour et la bienveillance peuvent être amplifiés, et non réduits ou perdus, lorsqu’on s’ouvre à une multiplicité de relations.

Ne laissez pas les autres choisir le repas pour vous! Découvrez vos préférences, prenez le temps de planifier un menu sexuel en solo ou en couple… et amusez-vous!

Yuliya Rackal, Professeure adjointe Département de médecine familiale et communautaire, University of Toronto

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.