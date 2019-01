C’est déjà assez difficile d’élever des enfants quand on est deux, comment font ceux qui sont seuls? Nous avons posé la question à des monoparentaux.

Quand l’un des membres du couple se plaint que l’autre n’est jamais disponible et se compare à des parents seuls, c’est enrageant pour Vicky Charles mère monoparentale. « Si vous avez un compagnon, même s’il n’est à la maison que la fin de semaine et travaille à des heures indues, il est là pour vous à un moment donné. Et il y a son salaire qui rentre. Quand vous êtes seul, c’est vous qui faites les accompagnements à l’école et tout le reste. »

Famille monoparentale… C’est la maternité extrême

Teia Collier, mère célibataire, travaille au site dallassinglemom.com, qui aide les femmes seules. Les familles monoparentales ont leurs hauts et leurs bas, mais c’est multiplié par 10 quand on élève une famille seule. « C’est la maternité extrême. Il faut de la joie et faire le mieux possible, car ça prend un village pour élever une maman et sa famille. On apprend à donner le meilleur de soi. On rencontre des défis uniques. Mais on est tellement fier parfois. »

