Pour les médecins, tous ces signes et symptômes mènent à une appendicite aiguë, une inflammation infectieuse de l’appendice – une fine poche creuse rattachée au côlon – due à une obstruction. C’est plutôt rare chez un enfant d’âge préscolaire, mais ça arrive. Il faut procéder à l’ablation de l’appendice. «Nous étions abasourdis et inquiets, se souvient Adam, le père de Daniel. Nous imaginions le pire.» Si l’appendice infecté se rompt, les bactéries envahissent l’abdomen.

La suite est encore plus étrange. En poursuivant l’exploration à la caméra, les chirurgiens découvrent un amas de petits objets sphériques dans les intestins. Ils sont lisses et brillants, et de couleurs différentes – rouge, violet, bleu et vert. Ce sont donc ces jolies petites billes qui font des ravages dans l’abdomen de Daniel!

Moins de trois heures après son arrivée à l’hôpital, Daniel est en salle d’opération. Les chirurgiens pratiquent une petite incision dans son abdomen et y glissent une caméra pour trouver l’appendice infecté. Or, en explorant la cavité abdominale, ils voient apparaître à l’écran une énorme quantité de pus. De manière tout à fait inattendue, ils repèrent des adhérences – certains tissus sont littéralement soudés les uns aux autres – avant de constater que l’appendice est d’aspect tout à fait normal.

18 billes magnétiques

À l’insu de ses parents, environ une semaine avant l’apparition des premiers symptômes, un camarade de Daniel a apporté un jeu d’aimants à la maternelle pour le montrer à ses camarades. Pour un enfant qui adore les bonbons de Pourim, ces billes magnétiques colorées avaient de quoi séduire. Il n’a pas pu résister à la tentation d’y goûter.

Une seule bille serait entrée et sortie de l’organisme sans causer de dégâts, mais Daniel en a avalé 18. Les billes aimantées ont formé deux amas qui se sont logés dans deux parties de son système digestif – le premier dans le duodénum, en haut de l’intestin grêle, et le second plus bas, dans le gros intestin. L’attraction magnétique a réuni les deux amas séparés par des tissus délicats, lesquels, enserrés et privés de leur apport sanguin, ont fini par se perforer.

