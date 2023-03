12 décorations de Pâques abordables

AMAZON

Autocollants

En plus de la cuisine, il est aussi possible de décorer vos fenêtres! Amazon offre plus de 120 autocollants, à un prix moindre, composés de plusieurs dessins thématiques à Pâques. Vous pouvez même proposer à vos enfants de le faire; il s’agit d’une belle activité pour eux pour célébrer Pâques.