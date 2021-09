Son livre regorge d’exemples sur comment transformer le jugement et l’attitude défensive en curiosité du point de vue de l’autre. Pour commencer, au lieu de formuler vos griefs, posez de vraies questions et tendez l’oreille aux réponses. Soyez ouvert à toute nouvelle information susceptible de modifier votre perspective ou de vous faire comprendre pourquoi votre interlocuteur pense ce qu’il pense.

Les conversations importantes se déroulent souvent sur un mode combatif, attaque, défense, aux dépens d’une franche curiosité. «Dans les discussions où les émotions, l’idéologie et la politique sont en cause, l’instinct nous pousse à jouer au soldat sur un champ de bataille avec l’idée de défendre nos croyances ou la vérité qui nous arrange», dit Julia Galef, qui a récemment publié un ouvrage important sur la question. Elle y suggère plutôt de penser comme un scout pour nourrir sa curiosité. Contrairement au soldat, le scout ne cherche ni à attaquer ni à défendre, mais à cerner le paysage avec clarté et objectivité.

Lâchez prise

Même les conversations les mieux planifiées prennent parfois une tournure désagréable. Si la discussion devient tendue, lâchez prise. Julia Galef s’applique à elle-même une technique qui consiste à s’imaginer avec l’interlocuteur comme deux explorateurs contemplant côte à côte le même paysage. Cet exercice mental lui rappelle que, pour comprendre ce qui ne va pas, l’effort doit être commun.

Si la conversation déraille parce que la personne vous oppose un mur de mensonges et de contrevérités, servez-lui ce que le linguiste George Lakoff appelle le «sandwich de vérité», qui consiste à opposer des faits au mensonge. Ainsi, commencez votre réponse par un argument factuel, et citez la source et pourquoi vous la jugez crédible. Exposez ensuite le mensonge et ce qui est faux dans les faits. Puis revenez à votre argument de départ et reprenez.

Ce n’est pas facile, mais ça empêche la conversation de dérailler et de se transformer en attaque personnelle. Il arrive qu’en dépit de tous nos efforts l’échange soit impossible. Une conversation peut être épuisante psychiquement et physiquement. Si vous discutez avec quelqu’un qui ne manifeste aucune bonne volonté ou qui n’écoute pas, il est préférable de passer à autre chose et de vous protéger pour retrouver l’énergie qu’il faudra déployer pour de véritables conversations.

Méfiez-vous des signes qui montrent que vous êtes passif agressif (sans même le savoir!).