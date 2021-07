3 / 7

hedgehog94/Shutterstock

Plus dépensiers

Les grands-parents, dit-on également, dépensent jusqu’à sept fois plus d’argent qu’il y a 10 ans pour leurs petits-enfants. Comment cela s’explique-t-il?

La génération du baby boom vit plus longtemps et a plus d’argent à sa disposition que celle de ses parents. J’ai des amis qui contribuent au régime d’épargne-études de leurs petits-enfants et qui paient leur camp d’été – ce n’est pas comme s’ils achetaient une kyrielle de jouets. Le meilleur cadeau est de transmettre l’amour de l’apprentissage.