Mieux gérer le diabète de type 1

Click and Photo/Shutterstock

Au lieu de se piquer régulièrement un doigt, certains diabétiques de type 1 emploient un lecteur de glycémie en continu (LGC). Grâce à un petit capteur implanté sous la peau, cet appareil mesure la glycémie en continu, et son afficheur alerte le porteur quand le résultat sort de la normale. Dans le cadre d’une étude suédoise, les patients qu’on a équipés d’un LGC ont réussi à abaisser leur glycémie moyenne – sans tomber trop bas plus souvent. La plupart ont aussi trouvé le LGC plus supportable que la solution de rechange. Ces appareils sont très répandus en Suède, mais pas partout en Europe ou en Amérique du Nord. Cette étude pourrait toutefois changer la donne en persuadant les régimes d’assurance publics et privés de mieux financer les LGC.

