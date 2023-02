Si vous êtes diabétique, mieux vaut souper tôt

Souper plus tôt afin de répartir ses repas sur un intervalle de 10 heures serait bénéfique pour les diabétiques de type 2.

Il n’est pas rare que l’on répartisse ses repas sur au moins 14 heures – du petit-déjeuner à 7 h du matin au souper de 21 h, par exemple. Souper plus tôt afin de ramener cet intervalle à 10 heures serait bénéfique pour les diabétiques de type 2, soutient une étude néerlandaise menée à la clinique de l’université de Maastricht.

En effet, le corps se retrouve alors à jeûner pendant la nuit, ce qui abaisse la glycémie. Ces conclusions concordent avec les résultats de recherches antérieures selon lesquelles des intervalles encore plus courts – seulement huit heures, par exemple – permettent à des sujets obèses de brûler plus de graisse et d’améliorer leur sensibilité à l’insuline.

